Беспилотник США 11 часов проводил разведку около российских границ

Американский беспилотник около 11 часов находился в воздушном пространстве около границ Калининградской области. Об этом 7 октября сообщил сервис PlaneRadar.

Беспилотник RQ-4A Global Hawk военно-воздушных сил США стартовал с расположенной в Италии базы Сигонелла. Маршрут летательного аппарата пролегал через воздушное пространство Греции и Румынии, и утром 6 октября он попал на территорию Украины.

В 9.30 утра беспилотник оказался в воздушном пространстве Польши. Спустя час RQ-4A Global Hawk, находясь на территории Литвы, начал разведывательный полет неподалеку от границы Калининградской области, затем дрон направился в пространство Эстонии.

В июне у российских границ в течение 11 часов проводил разведку стратегический дрон ВВС США RQ-4B Global Hawk, совершивший полет вблизи Псковской, Ленинградской и Калининградской областей.