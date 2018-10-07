«Это, конечно, не то, чему меня отец учил». Хабиб Нурмагомедов извинился за драку после боя с Конором Макгрегором

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона в бою с Конором Макгрегором, принес извинения за инцидент после поединка.

«Прошу прощения за то, что случилось. Макгрегор плохо говорит о моей стране, о моем отце, о моей религии. Он приезжает в Бруклин и разбивает окно в автобусе. Почему люди говорят о том, что случилось после боя?» – цитирует Нурмагомедова 7 октября «Спорт-Экспресс».

«Это, конечно, не то, чему отец меня учил, но это было дело чести. Победа за нами, пояс у нас», – также

Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести. Победа за нами, пояс у нас. When Allah with you, nobody can broke you. nobody. Thank you so much guys for support. #Alhamdulillah #Честь

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

7 Окт 2018 в 12:32 PDT

">написал в своем инстаграме Хабиб.

Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом. После поединка российский боец стал зачинщиком массовой драки. В результате были задержаны три члена команды Хабиба. Двоих вскоре отпустили. Под стражей остается менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

Комиссия атлетов штата Невада, где проходил бой, начала расследование инцидента. Хабибу грозит дисквалификация и лишение чемпионского звания.