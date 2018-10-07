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Общество
07.10.2018 11:17
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Уголовное дело об оскорбительных частушках саратовчанки закрыли после разъяснений Верховного суда

Следственный комитет РФ по Саратовской области прекратил уголовное дело об экстремизме против Натальи Ковалевой, которая выкладывала на Youtube частушки и песни про местную судью. Соответствующее постановление опубликовал 7 октября в своем telegram-канале Павел Чиков, руководитель Международной правозащитной группы "Агора".

В документе следователь пишет, что обратил внимание на разъяснение сентябрьского пленума Верховного суда о том, что для возбуждения дела об экстремизме необходимо доказать намерение и цель по возбуждению ненависти или вражды.

«В настоящее время органами предварительного следствия не получено достаточных данных, указывающих на то, что Ковалева Н. П. при создании и размещении вышеуказанных видеоматериалов действовала с целью нарушения основ конституционного строя и возбуждении ненависти либо вражды либо унижения достоинства человека или группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе», — пишет следователь Цыбулин.

Дело о роликах и частушках, посвященных самарским судьям, возбудили в сентябре против автора контента – 42-летней Натальи Ковалевой. Она, по версии следствия, в апреле почти целый месяц размещала на видеохостинге Youtube свои четверостишия в адрес суда, который не помог женщине вернуть 400 тысяч, полученных от нее мошенниками. В СКР по Саратовской области посчитали, что женщина допустила «высказывания, выражающие унизительные характеристики, отрицательные эмоциональные оценки социальной (профессиональной) группы «судейское сообщество». 

Ранее в Красноярске следователи закрыли дело местного жителя, который сохранял «ВКонтакте» картинки, оскорбляющие людей по признакам пола, расы, национальности и вероисповедания. 

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