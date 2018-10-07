На улицах Махачкалы празднуют победу Хабиба. Толпы людей танцуют лезгинку

Жители Махачкалы устроили массовое празднование победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором на улицах города. Это следует из видеозаписей, выложенных в Instagram-аккаунте gorci dagestana 7 октября.

Движение по проезжей части в центре столицы Дагестана затруднено. Компании молодых людей танцуют лезгинку, свистом и криками приветствуя победу Нурмагомедова.

Фанаты Хабиба стали собираться на улицах еще до начала боя. Толпа перекрыла проезжую часть перед кинотеатром "Россия", в котором проходил массовый просмотр. Для расчистки дороги и возобновления движения транспорта пришлось вмешаться полиции.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов в главном бою UFC 229 одержал победу, проведя удушающий прием в четвертом раунде и заставив сдаться ирландца Конора Макгрегора. Сразу после окончания боя началась массовая драка. Хабиб выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. В то же время секундант Нурмагомедова Зубайра Тухугов зашел на ринг и со спины нанес удар ирландскому бойцу.

Несмотря на то что организаторы объявили о победе Нурмагомедова, чемпионский пояс ему пока так и не вручили. Боец в сопровождении полиции и под свист толпы ушел в раздевалку.