Путин лично поздравил оскандалившегося бойца Нурмагомедова с победой над Макгрегором

Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 в Лос-Анджелесе рассказал, почему он особенно счастлив.

«Я счастлив, что мне позвонил президент Владимир Путин и лично поздравил с победой», – цитирует Хабиба 7 октября Sports.ru.

Напомним, что Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом. После поединка российский боец стал зачинщиком массовой драки. В результате были задержаны три члена команды Хабиба. Двоих вскоре отпустили. Под стражей остается менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

Комиссия атлетов штата Невада, где проходил бой, начала расследование инцидента. Хабибу грозит дисквалификация и лишение чемпионского звания.

Напомним, в июле во время финала чемпионата мира по футболу Макгрегор сфотографировался с президентом Владимиром Путиным в «Лужниках». Фотографию Конор выложил в Инстаграм и подписал по-русски «Россия, вперед!».