На Товарищеском госпитализировали ребенка двух лет, который решил попробовать растворитель

Ребенок двух лет выпил растворитель для краски, пока его родители занимались своими делами. Инцидент произошел в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», мальчик 2016 года рождения в ночь на 7 октября поступил в Детскую больницу имени Филатова с острым отравлением. В тяжелом состоянии маленького петербуржца доставили из квартиры на Товарищеском проспекте. Как пояснили родители, их сын выпил растворитель для краски в момент, когда они отвлеклись.

Известно, что семья благополучная, на учете не состоит.