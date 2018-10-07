Кадыров о победе Нурмагомедова в США: Хабиб гениальный художник, способный превратить лицо в картину

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал результат боя между Хабибом Нурмагомедовым (Россия) и Конором Макгрегором (Ирландия).

«Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской. И прекрасный финал — удушающий прием в четвертом раунде», — написал Кадыров на своей странице в «ВКонтакте» 7 октября.

Про скандал, который произошел после боя, Кадыров не упомянул, а ведь он грозит Нурмагомедову лишением звания чемпиона и дисквалификацией.

Однако это еще не самые серьезные последствия, ведь под стражей в США остается менеджер Хабиба.