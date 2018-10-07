Человек упал на рельсы станции «Площадь Ленина». Поезда задержались на 10 минут

На красной ветке петербургского метро произошла 10-минутная заминка из-за человека, упавшего на рельсы на станции «Площадь Ленина». Об этом 6 октября «Фонтанке» рассказали в пресс-службе подземки 7 октября.

Инцидент произошел около 9 часов утра в воскресенье. Из-за этого временно прекратилось движение поездов от «Площади Восстания» до «Девяткино».

В течение 10 минут сотрудники метрополитена достали упавшего. Сообщается, что он не пострадал, движение поездов восстановлено.