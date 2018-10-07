После скандала на турнире в США российского бойца Нурмагомедова могут лишить звания чемпиона и дисквалифицировать

Российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову грозят серьезные санкции в результате массовой драки, которую он начал после победы в официальном бою над Конором Макгрегором (Ирландия). Как заявил 7 октября президент лиги UFC Дэйна Уайт, после такого россиянин не заслуживает продолжать выступления.

«Такое поведение не заслуживает, чтобы боец выступал у нас. Это не то, что предполагает наш спорт. Это великолепный турнир, над котором мы много работали. Все улыбались, готовились. Но этот последний бой... Никто не ожидал, что Хабиб так быстро выскочит из восьмиугольника. Данное поведение не идет ни в какое в сравнение со скандальным боем Тайсона и Холифилда (знаменитый бой, в котором Тайсон откусил часть уха Холифилду. – Ред.). Я был очень испуган», – цитирует Дэйна Уайта «Спорт-Экспресс».

Уайт также заявил, что атлетическая комиссия штата Невада, где проходил бой между Нурмагомедовым и Макгрегором, начала свое расследование.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Сразу после боя Хабиб выпрыгнул из октагона в зрительный зал и напал на одного из членов команды соперника. Началась массовая потасовка.

Американская полиция сразу после окончания турнира арестовала трех членов команды российского бойца. Позже двух из них отпустили. Под стражей остается менеджер Хабиба Ризван Магомедов.