Водитель «МАНа» снес грузовик и легковую на Московском шоссе. Погибла женщина

Серьезная авария произошла в ночь на 7 октября на 669-м километре трассы «Россия» в Ленинградской области. В результате ДТП погибла женщина, еще двое мужчин госпитализированы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 6 октября около 23.45 на Московском шоссе 35-летний водитель грузовика «МАН» наехал на еще один грузовик и легковушку, которые чуть ранее попали в ДТП. В результате от удара скончалась 55-летняя пассажирка легкового авто. Еще двое мужчин, разговаривавших на проезжей части, получили тяжелые травмы.

Напомним, в субботу похожая авария произошла на трассе «Сортавала». «Солярис» въехал в участников ДТП, которое произошло чуть ранее. В результате погиб водитель иномарки, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.