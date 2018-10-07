Ребёнку-«бабочке» требуется помощь

У 13-летнего Максима редкое заболевание – буллезный эпидермолиз. Таких как он называют детьми-«бабочками». Из-за болезни у подростка развилась деформация кистей. Сейчас мальчику нужна операция. Кроме этого необходимо комплексное обследование у специалистов. Но лечение платное, а у родителей, простых рабочих, на это нет денег.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Максим Калиничев, 13 лет.

Врожденный буллезный эпидермолиз.

Требуется обследование и операция. Не хватает 320 757 руб.

«У сына редкое генетическое заболевание – буллезный эпидермолиз. Кожа настолько чувствительная и уязвимая, что от любого прикосновения на теле появляются раны. Больше всего повреждений образуется на локтях и кистях – кожа слезает буквально лоскутами, возникают рубцы и шрамы. Постепенно у Максима перестали разгибаться пальцы. В школе сын наловчился писать, вставляя ручку между пальцами.

На консультации в ортопедическом институте имени Г.И. Турнера мне посоветовали обратиться в петербургскую Детскую городскую больницу №1 (ДГБ №1) – здесь работают уникальные специалисты, оказывающие помощь детям-«бабочкам». Врачи ДГБ №1 подтвердили необходимость обследования и операции по устранению деформации кистей рук. Но лечение платное. Пожалуйста, помогите! Мы с мужем рабочие, зарплаты у нас маленькие, нам не по силам собрать необходимую сумму». Ольга Ереклинцева, г. Магнитогорск, Челябинская область.

Заместитель главного врача по хирургии ДГБ №1 Марина Бразоль (Санкт-Петербург):

«У Максима выраженная деформация кистей, сгибательные контрактуры (ограничение подвижности) пальцев. Мальчику необходимо хирургическое лечение. Так как буллезный эпидермолиз поражает не только кожу, но и слизистые оболочки, ребенку требуется комплексное обследование различных специалистов: травматолога-ортопеда, комбустиолога (ожогового хирурга), педиатра, стоматолога и эндоскописта».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".