В США арестовали трех членов команды российского бойца Нурмагомедова за драку после боя с Макгрегором

В США началось разбирательство по поводу массовой драки на турнире по смешанным единоборствам UFC, зачинщиком которой стал российский боец Хабиб Нурмагомедов. Как 7 октября сообщает Terez Owens со ссылкой на президента UFC Дэнну Уайта, арестованы три члена команды Хабиба.

Один из них – менеджер дагестанского бойца Ризван Магомедов.

Напомним, что Хабиб и Макгрегор встречались в главном бою турнира за титул чемпиона в легком весе. На протяжении всей подготовки к битве оба бойца оскорбляли друг друга. Особенно старался Конор. После победы Хабиб выпрыгнул за пределы октагона (бойцовской клетки) и начал драку с одним из членов команды соперника.