«Посадите меня в тюрьму, но отдайте мой пояс». Боец Нурмагомедов стал зачинщиком массовой драки после победы в США
Скандалом завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 229 в Лос-Анджелесе в воскресенье, 7 октября. В результате были задержаны три россиянина.
В главном бою турнира действующий чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (Россия) победил претендента Конора Макгрегора (Ирландия). В четвертом раунде россиянин провел удушающий прием и заставил соперника сдаться. Почти сразу после остановки боя события вышли из-под контроля организаторов.
Хабиб выпрыгнул за пределы октагона (восьмиугольной клетки, где дерутся бойцы) и напал на сидящего в зале спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса.
All hell breaks loose at #UFC229 pic.twitter.com/F4G2r00jdl— ZombieProphet (@GIFsZP) 7 октября 2018 г.
В этот момент в клетку вошел секундант Хабиба и боец UFC Зубайра Тухугов и ударил со спины самого Макгрегора. Началась массовая потасовка. Ситуацию удалось уладить только после вмешательства полиции, которая утихомирила бойцов с обеих сторон и оцепила октагон.
Видео драки Хабиба после боя. Видимо, он накинулся на тренера Макгрегора Дилона Дэниса. Ведем текстовую трансляцию. https://t.co/EH3tbl3mXD— Матч ТВ (@MatchTV) 7 октября 2018 г.
📹 инстаграм p_a_z_u_z_u_ pic.twitter.com/q92TpCPklt
Конора во избежание продолжения конфликта почти сразу увели в раздевалку в окружении личной охраны.
По регламенту Хабибу должны были вернуть пояс чемпиона, который он защитил. Но организаторы не спешили с этим.
«Если я нарушил правила, посадите меня в тюрьму, но верните мой пояс», – повторял российский боец.
Успокаивать Хабиба пришлось лично президенту UFC Дане Уайту.
«Если я вручу тебе пояс, толпа нападет на тебя», – сказал Уайт.
В итоге Хабиба все-таки увели из зрительного зала, причем его сопровождали несколько полицейских. Когда россиянин проходил мимо трибун, зрители его освистали и бросили в него в него стаканы с напитками.
После этого судья-анонсер все-таки объявил, что Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Напомним, незадолго до боя Макгрегор оскорбил отца Нурмагомедова. Подробнее об этом читайте в материале "Фонтанки".