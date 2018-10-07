«Посадите меня в тюрьму, но отдайте мой пояс». Боец Нурмагомедов стал зачинщиком массовой драки после победы в США

Скандалом завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 229 в Лос-Анджелесе в воскресенье, 7 октября. В результате были задержаны три россиянина.

В главном бою турнира действующий чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (Россия) победил претендента Конора Макгрегора (Ирландия). В четвертом раунде россиянин провел удушающий прием и заставил соперника сдаться. Почти сразу после остановки боя события вышли из-под контроля организаторов.

Хабиб выпрыгнул за пределы октагона (восьмиугольной клетки, где дерутся бойцы) и напал на сидящего в зале спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса.

В этот момент в клетку вошел секундант Хабиба и боец UFC Зубайра Тухугов и ударил со спины самого Макгрегора. Началась массовая потасовка. Ситуацию удалось уладить только после вмешательства полиции, которая утихомирила бойцов с обеих сторон и оцепила октагон.

Видео драки Хабиба после боя. Видимо, он накинулся на тренера Макгрегора Дилона Дэниса. Ведем текстовую трансляцию. https://t.co/EH3tbl3mXD



📹 инстаграм p_a_z_u_z_u_ pic.twitter.com/q92TpCPklt — Матч ТВ (@MatchTV) 7 октября 2018 г.

Конора во избежание продолжения конфликта почти сразу увели в раздевалку в окружении личной охраны.

По регламенту Хабибу должны были вернуть пояс чемпиона, который он защитил. Но организаторы не спешили с этим.

«Если я нарушил правила, посадите меня в тюрьму, но верните мой пояс», – повторял российский боец.

Успокаивать Хабиба пришлось лично президенту UFC Дане Уайту.

«Если я вручу тебе пояс, толпа нападет на тебя», – сказал Уайт.

В итоге Хабиба все-таки увели из зрительного зала, причем его сопровождали несколько полицейских. Когда россиянин проходил мимо трибун, зрители его освистали и бросили в него в него стаканы с напитками.

После этого судья-анонсер все-таки объявил, что Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Напомним, незадолго до боя Макгрегор оскорбил отца Нурмагомедова. Подробнее об этом читайте в материале "Фонтанки".