«Солярис» влетел в грузовик на «Сортавале». Водитель легковушки погиб на месте

Водитель «Хёндэ» не справился с управлением и влетел в участников ДТП в Ленинградской области вечером 6 октября. Авария со смертельным исходом произошла на 21 километре трассы «Сортавала» по направлению от Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, сперва на «Сортавале» столкнулись грузовик «Ивеко» и легковушка «Шкода». В этой аварии никто не пострадал. Около 20:20 в грузовик влетел мужчина на автомобиле «Хёндэ Солярис».

Удар получился настолько мощным, что водитель легковой погиб от полученных травм на месте. Его пассажир 26 лет в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.