Шарля Азнавура похоронили в семейном склепе под Парижем
В городе Монфор-л'Амори под Парижем прошли похороны композитора и шансонье Шарля Азнавура. Об этом 6 октября сообщает французский телеканал CNews.
Знаменитого певца похоронили в гранитном склепе, где покоятся родители Азнавура и один из его сыновей. В особняке в Монфор-л'Амори певец прожил несколько лет и написал там ряд известных песен. Проститься приехали президент Армении Армен Саркисян и глава правительства Никол Пашинян.
Ранее панихида по шансонье прошла в армянском храме Иоанна Крестителя.
Певец скончался 1 октября в возрасте 94 лет. В этот день Эйфелеву башню в память об Азнавуре подсветили золотом, рядом с ней на огромном экране показывали фотографии исполнителя, а на Йенском мосту звучали его самые известные песни.
Справка:
Шарль Азнавур — певец, автор песен и актер армянского происхождения. Он написал свыше 1300 песен и сыграл в шести десятках картин; по итогам опроса журнала Time был признан лучшим эстрадным исполнителем ХХ века. Песня Азнавура "Вечная любовь", прозвучавшая в картине "Тегеран-43", стала в СССР хитом, который перепевали многие артисты.