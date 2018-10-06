Шарля Азнавура похоронили в семейном склепе под Парижем

В городе Монфор-л'Амори под Парижем прошли похороны композитора и шансонье Шарля Азнавура. Об этом 6 октября сообщает французский телеканал CNews.

Знаменитого певца похоронили в гранитном склепе, где покоятся родители Азнавура и один из его сыновей. В особняке в Монфор-л'Амори певец прожил несколько лет и написал там ряд известных песен. Проститься приехали президент Армении Армен Саркисян и глава правительства Никол Пашинян.

Ранее панихида по шансонье прошла в армянском храме Иоанна Крестителя.

Певец скончался 1 октября в возрасте 94 лет. В этот день Эйфелеву башню в память об Азнавуре подсветили золотом, рядом с ней на огромном экране показывали фотографии исполнителя, а на Йенском мосту звучали его самые известные песни.