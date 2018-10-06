Второе судно приступило к укладке труб «Северного потока-2» в Германии

Судно Audacia начало укладку труб на участке газопровода «Северный поток-2» в водах Германии, где уже работает судно Castoro Dieci, сообщает 6 октября РБК со ссылкой на оператора проекта.

«Сегодня судно Audacia компании Allseas приступило к трубоукладке на германском участке газопровода «Северный поток ‑ 2», где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10)», — говорится в сообщении.

Audacia должна проложить участок длиной около 38 км, расположенный в глубоководной части маршрута «Северного потока-2». После этого судно займется укладкой труб для второй нитки газопровода.

«В соответствии с графиком все работы по газопроводу «Северный поток-​2» в территориальных водах Германии будут завершены до конца этот года», — добавили в компании.

«Северный поток-2» должен расширить уже существующий газопровод «Северный поток». Его маршрут проходит через Балтийское море в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Общая мощность газопровода должна составить 55 млрд куб. м газа в год, а протяженность — 1,2 тыс. км.

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