Парламент Ингушетии попробует второй раз проголосовать по соглашению о границе в Чечней

Парламент Ингушетии аннулировал результаты голосования по соглашению о границе с Чечней и рассмотрит документ повторно. Об этом со ссылкой на депутата Сет-Салима Ахильгова 6 октября сообщает «Коммерсантъ».

Об отмене результатов Ахильгов рассказал участникам митинга в центре Магаса. 8 октября депутаты проголосуют повторно.

Несанкционированная акция протеста в центре ингушской столицы началась утром 4 октября и с тех пор не прекращается. Жители республики выступили резко против соглашения по границе, полагая, что таким образом Ингушетия потеряет около 20 тысяч гектаров земли.

На заседании народного собрания, в ходе которого рассматривалось соглашение, присутствовали 25 депутатов. После голосования официальные СМИ распространили информацию, что документ поддержали 17 парламентариев. Позднее некоторые члены собрания вышли к протестующим с заявлением о фасильфикации результатов.

На состоявшихся 6 октября переговорах представители правоохранительных органов, религиозных организаций, местной власти и митингующих достигли договоренности, что силу к участникам акции протеста применять не будут.