В Германии осушают озеро Титьензе. 35 миллионов тонн воды перекачают, чтобы раскрыть убийство 25-летней давности

В Германии осушают озеро Титьензе в районе Остерхольц (федеральная земля Нижняя Саксония). Полиция таким образом пытается расследовать исчезновение женщины 25-летней давности, передает 6 октября немецкий телеканал NDR.

Останки женщины могут находиться на дне водоема. Там же предполагают найти пистолет, из которого ее могли убить.

Следователи подозревают в преступлении бывшего сожителя пропавшей женщины. На момент ее исчезновения, мужчине было 58 лет и подруга планировала с ним расстаться, что, предположительно, могло стать причиной убийства. Сам он вину отрицает.

По оценкам полиции, озеро осушат за 3-5 дней, в течение которых в соседнее озеро Везер перекачают около 35 миллионов тонн воды. После осмотра дна водоема, воду закачают обратно и запустят рыбу.

Телеканал добавляет, что женщина пропала в 1993 году, а через год рыбаки нашли в озере пакет с ее косметикой, обручальным кольцом и зубной пастой.