Виноделы России предложили создать федеральное агентство для регулирования рынка

Участники Всероссийского саммита виноделов выступили с предложением о создании федерального агентства, которое займется регулированием виноделия и виноградарства. Об этом 6 октября сообщает телеканал 360 со ссылкой на РИА Новости.

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов пояснил, что новый федеральный орган позволит объединить регулирование виноградных и винных рынков.

По его словам, сегодня российские вина с защищенным географическим названием контролируются через количество специальных акцизных марок, которые предполагают меньшие акцизы. Их количество рассчитывают от вина, выработанного из российского винограда, собранных ягод и количества виноградников.

Реестр садов, добавил он, где выращивают ягоды отдан местным администрациям, которые не особо этим занимаются. Поэтому эти функции можно передать агентству, тем более, что оно же будет заниматься развитием винодельческой отрасли.

Заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Р Ф Ася Марутян заявила, что решения о создании такого органа пока нет. За вино отвечает министерство финансов, которое контролирует Росалкогольрегулирование, а Минсельхоз поддерживает производителей винограда и на контрольные полномочия не претендует.

Она отметила, что окончательного решения о создании подобного агентства нет, но при изучении этого вопроса нужно оценивать все: интересы отрасли и ее развитие и качество госрегулирования.