СМИ узнали, что Google прекратит поддержку Chrome на 35 миллионах гаджетов на платформе Android

Корпорация Google сократит максимальный «возраст» оперативной системы Android, которая поддерживает работу браузера Chrome. Версии 4.1-4.3 Jelly Bean не будут поддерживать поисковое приложение, сообщил накануне портал XDA-Developers.

На большинстве устройств, работающих на Android, установлены версии Google Chrome 5 и выше.

В настоящее время самой старой оперативной системой с рабочим Chrome является версия 4.1. Она установлена на 3,5% устройств на платформе Android. Поскольку на этой ОС работает порядка миллиарда гаджетов, то поддержки лишатся порядка 35 млн устройств.

Корпорация официально не объявляла о прекращении поддержки устаревших версий системы. Точные сроки пока не указаны.