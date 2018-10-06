На следующей неделе в Петербург на несколько дней заглянет бабье лето

В Петербург ненадолго вернется теплая погода. На следующей неделе бабье лето выйдет на бис на проспекты и улицы Северной столицы.

По информации на сайте петербургского Гидрометцентра, уже в среду, 10 октября, жителей города порадуют дневные 15 градусов тепла. Ночью тоже будет не слишком холодно – от 7 до 10 градусов. Аналогичный прогноз синоптики дают на 11 и 12 октября. Но самое приятное – до субботы дождей не предвидится. Сильного ветра тоже ждать не стоит – максимум пять метров в секунду.

Добавим, прогнозы на неделю от Росгидрометцентра еще могут измениться.