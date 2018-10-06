СКР: Ни у кого из погибших при крушении вертолета с зампрокурора России не было огнестрельных ранений

Официальный представитель Следственного комитета опровергла версию о том, что пилот вертолета с замгенпрокурора России, разбившегося под Костромой, мог быть убит до аварии.

Светлана Петренко заявила, что ни у кого из погибших при аварии вертолёта AS 350 B3 в Костромской области не обнаружили огнестрельных ранений, передает 6 октября «Говорит Москва».

Напомним, ранее радиостанция сообщила о том, что у пилота вертолета, который перевозил зампрокурора России, обнаружили два огнестрельных ранения. Источник из силовых структур якобы рассказал изданию, что пилота Станислава Михнова могли застрелить из карабина еще до аварии.

Вертолет AS 350 B3 разбился вечером 3 октября. Его обломки упали в районе деревни Вонышево Костромской области. В результате аварии погибли четыре человека, среди них – заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. Тела погибших сильно обгорели, и сначала оперативный штаб говорил лишь о трех жертвах. Позднее в догоревших обломках были найдены останки четвертого пассажира.