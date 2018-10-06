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06.10.2018 19:20
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Экс-глава фонда Доктора Лизы рассказала, кто добивался возбуждения против нее уголовного дела

Бывший руководитель благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова заявила, что возбуждения уголовного дела против нее предположительно добивался генерал Следственного комитета Игорь Комиссаров. Об этом она рассказала в интервью телеканалу РБК 6 октября.

Соколова подчеркнула, что информация носит неофициальный характер, но ее якобы подтвердили десяток источников, в числе которых следователь СК. «Да генерал и сам это не особо скрывал, хотя на вопросы СМИ не отвечает», – добавила она, но не стала объяснять, почему именно этот сотрудник СК стал, по ее словам, инициатором.

Накануне сайт президентского Совета по правам человека опубликовал сообщение, что Следственный комитет изучает деятельность руководства «Справедливой помощи».  

Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» на 1,8 млн рублей. Следствие полагает, что действия Ксении Соколовой на посту главы фонда Доктора Лизы могли повлечь причинение материального ущерба. Речь идет о контрактах с двумя юристами. В то время, когда фонд возглавляла Соколова, организация заключила договор на консультирование своих подопечных с юристом Анной Агранович, несмотря на то, что аналогичные услуги «Справедливой помощи» предоставлял другой юрист – Александр Куликовский.

Соколова узнала об интересе Следственного комитета, когда находилась за границей. Экс-глава фонда приняла решение пока не возвращаться в Россию. Дело под особый контроль взял руководитель СК Александр Бастрыкин.

Справка:

Основательница фонда Елизавета Глинка погибла во время авиакатастрофы 25 декабря 2016 года. Самолет Ту-154 российского Минобороны, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем.

На борту, кроме Доктора Лизы, находились 92 человека. В том числе съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также основной состав ансамбля имени Александрова, который летел в Сирию поздравить с Новым годом российских военных.

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