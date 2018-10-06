«Говорит Москва» узнала, что пилота вертолета с заместителем генпрокурора России могли застрелить из карабина

Пилот Станислав Михнов, который был за штурвалом вертолета с заместителем генпрокурора России, мог быть убит двумя выстрелами в спину из карабина до аварии. Такую версию событий радиостанции«Говорит Москва» 6 октября рассказал источник в силовых ведомствах.

Напомним, о крушении вертолета AS 350 B3 стало известно утром 4 октября. Его обломки упали в районе деревни Вонышево Костромской области. Погибли четыре человека, среди них – заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. По информации 47news, Карапетян охотился под Костромой.

Тела погибших сильно обгорели, и сначала оперативный штаб говорил лишь о трех жертвах. Позднее в догоревших обломках были найдены останки четвертого пассажира.