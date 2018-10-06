На день рождения к Путину летит Берлускони. «Воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить международные проблемы»

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отправился в Москву на празднование дня рождения к президенту России Владимиру Путину. Об этом политик написал на своей странице в Facebook 6 октября.

«Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет день своего рождения в кругу родных, близких и друзей. 7 октября президенту России исполняется 66 лет.