Интерпол пытается выяснить судьбу пропавшего главы. Официальный запрос направили Китаю

Интерпол направил властям Китая официальный запрос с просьбой рассказать о статусе президента организации Мэна Хунвэя, об исчезновении которого ранее писало агентство Reuters.

«Интерпол через официальные каналы правоохранительных органов запросил у властей Китая разъяснения о статусе президента Интерпола Мэна Хунвэя», — заявил генеральный секретарь организации Юрген Сток, пишет 6 октября РБК.

Он подчеркнул, что генеральный секретариат ждет от Пекина ответ в связи с беспокойством о состоянии президента Интерпола.

О том, что Хунвэй пропал в Китае, в пятницу, 5 октября, сообщило агентство Reuters. По его данным, глава Интерпола в конце сентября отправился в Китай, чтобы провести там отпуск, но не вернулся. Его жена подала в полицию Франции заявление о его исчезновении.

Источник газеты South China Morning Post рассказал, что китайские правоохранители задержали главу Интерпола сразу после того, как его самолет приземлился в Китае.

Хунвэя избрали президентом Интерпола в ноябре 2016 года. Он также является заместителем министра общественной безопасности КНР. В разные годы он работал директором отдела патрульной полиции, главой департамента управления дорожным движением, заместителем председателя Национальной комиссии по контролю над наркотиками, главой Национального контртеррористического управления и генеральным директором береговой охраны Китая.