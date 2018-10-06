Reuters: В отношении главы Европейского банка реконструкции и развития проводится расследование из-за незаконного сбора информации

В отношении главы Европейского банка развития и реконструкции Сумы Чакрабарти началось расследование, со ссылкой на собственные источники сообщает 6 октября Reuters. Ранее члены совета директоров ЕБРР пожаловались исполнительному директору на незаконный сбор информации о некоторых членах СД.

Жалобу в отношении Чакрабарти направили в конце мая. Информацию информагентству подтвердили четыре человека, на тот момент входившие в совет директоров банка.

«Похоже, что члены президента и исполнительного комитета внедрили повторную практику, которая предусматривает сбор конфиденциальной и личной информации о членах Совета. Мы просим вас, как исполнительного директора, инициировать процедуру относительно предполагаемого неправомерного поведения и предполагаемого ненадлежащего поведения со стороны президента ЕБРР», – цитирует письмо Reuters.

В жалобе говорилось, что в начале мая ряд членов совета директоров ЕБРР от неизвестного адресата получили пакет копий документов: электронная переписка между Чакрабарти и исполнительным комитетом и выдержки из официальных банковских отчетов, содержащих личную информацию о топ-менеджерах, составленную без их согласия.