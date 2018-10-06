В Госдуме считают, что нужно преследовать и экстрадировать «воскресшего» перебежчика Потеева

Российские правоохранительные органы должны преследовать и добиться экстрадиции в Россию Александра Потеева, бывшего сотрудника Службы внешней разведки, которого обвиняют в выдаче США информации о сотрудниках спецслужб. Об этом 6 октября заявил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.

«Я думаю, что если было решение суда, которое установило, что он предатель, российская правоохранительная система обязана его преследовать, добиться экстрадиции в Россию, с тем чтобы он отбывал наказание здесь, или должна определиться степень его вины», — цитирует Лугового РБК со ссылкой на РИА Новости.

Депутат отметил, что если Потеев действительно является перебежчиком, то его действия могут расцениваться как «измена» и «шпионаж». Луговой также заявил, что новости о «воскрешении» Потеева «всплывают в СМИ» из-за того, что всем «хочется вот этот «скрипалевский» накал поддерживать на соответствующем уровне».

Ранее сообщалось, что Потеев уехал из России после того, как в США разоблачили 10 российских разведчиков, в том числе Анну Чапман. По версии следствия, информацию о них передал Вашингтону именно он. Позже россиян обменяли на ученого Игоря Сутягина, а также трех экс-сотрудников спецслужб — Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко.

В 2011 году в России Потеева заочно приговорили к 25 годам лишения свободы. В 2016-ом агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщило, что «по некоторым данным» россиянин умер в США.

В октябре издание Buzzfeed и журналист Би-би-си Марк Урбан рассказали, что Потеев жив. При этом Урбан предположил, что информация о его смерти могла быть распространена спецслужбами с целью выяснить местонахождение россиянина.