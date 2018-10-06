Песков рассказал, как Путин будет отмечать день рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября отметит 66-й день рождения. Лидер страны проведет праздник в кругу родных и друзей, сообщил 6 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент проведет день с родными, близкими и друзьями», — цитирует Пескова телеканал 360 со ссылкой на РИА Новости.

Официальный представитель Кремля ранее рассказывал, что обычно Владимир Путин празднует день рождения в узком кругу, но бывают и исключения.

Так, в 2016 году он принял участие в матче Ночной хоккейной лиги. Тогда он забросил семь шайб. А четыре года назад он провел день рождения в Сибири, где прошел маршрут протяженностью в девять километров.

По словам самого Путина, однажды ему довелось провести день рождения и вместе с зарубежным коллегой председателем КНР Си Цзиньпином. Они вместе выпили водки и «нарезали какую-то колбасу».