Саудовский принц не исключил полного ухода России с нефтяного рынка к 2029 году

Доля России на общемировом рынке производства нефти может значительно сократиться, вплоть до полного исчезновения, к 2029 году. Такое мнение в интервью агентству Bloomberg высказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд.

По мнению наследного принца, рост спроса на нефть до 2030 года будет составлять от 1% до 1,5% и, возможно, даже превысит этот показатель.

"Некоторые считают, что после 2030 года спрос будет снижаться. Однако, по нашему мнению, многие производители будут сокращать добычу", – заявил Мухаммед Аль Сауд. Принц высказал прогноз, что в течение пяти лет резко сократится, если не исчезнет совсем, китайское производство нефти. Россия сильно урежет, если не прекратит полностью, добычу нефти через 19 лет.

Наследник престола Саудовской Аравии уточнил, что популяризация электромобилей не представляет опасности для нефтяной статьи доходов королевства, так как "о кораблях и самолетах, передвигающихся на электричестве, сегодня пока никто не говорит".