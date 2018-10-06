Нурмагомедов положит в кошелек 2 миллиона долларов, если победит Макгрегора. Конор - на миллион больше

Стала известна сумма гарантированных выплат бойцам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору и Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщил пресс-секретарь MMA Fighting Шахин Аль-Шатти в своем Twitter 6 октября.

«Конор Макгрегор в случае победы положит в кошелек три миллиона долларов, Хабиб Нурмагомедов — два миллиона», — написал Шахин Аль-Шатти.

В данную сумму не входит процент от продаж платных трансляций, который обговаривают с каждым бойцом индивидуально.

Ранее назывались суммы в 10 миллионов долларов. В частности, такой гонорар анонсировал агент российского бойца Али Абдель-Азиз.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором в рамках турнира UFC 229 состоится в Лас-Вегасе на арене T-Mobile 6 октября (7 октября в 7 часов утра по московскому времени). Нурмагомедову предстоит защитить титул абсолютного чемпиона турнира в легком весе.

На счету российского бойца 26 побед, из которых 16 Нурмагомедов завершил нокаутом. Макгрегор выиграл 21 бой, нокаутировав соперников 18 раз.