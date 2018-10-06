Bloomberg полагает, что сладкоежки из России спровоцируют дефицит на мировом рынке какао

Из-за растущего уровня потребления шоколада в России на мировом рынке производства какао может возникнуть дефицит. К такому выводу 6 октября пришло агентство Bloomberg.

Россияне съедают в среднем 4,8 кг шоколада в год. Темпы роста потребления российских сладкоежек (9,2%) почти в 4 раза превышают общемировые (2,5%), приводит агентство данные компании Nielsen.

Объяснение кроется в стабилизации курса рубля, который остановил рост розничных цен на шоколад и позволил россиянам возобновить покупку более дорогих продуктов, содержащих какао. Производитель шоколада Barry Callebaut высказал надежду, что спрос на шоколад в России продолжит расти и дальше, что повлечет увеличение спроса и на мировом рынке.

Россиян по количеству съеденного шоколада обгоняют швейцарцы, австрийцы и немцы, которые в расчете на одного человека съедают 8,6, 8 и 7,7 кг соответственно.