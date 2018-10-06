В Ростове-на-Дону нашли мужчину с ножом в черепе. «Чтобы голова дышала»

Жители Ростовской области наткнулись на мужчину, у которого из головы торчал нож. Инцидент произошел 5 октября, сообщает паблик «Это Ростов-на-Дону» в социальной сети «ВКонтакте».

Ростовчане заметили странного незнакомца с ножом в голове в поле в Ростове-на-Дону. Травма у мужчины казалась несовместимой с жизнью. Несмотря на это, пострадавший был в сознании и даже объяснил, как такое случилось.

Пока врачи скорой ехали на место, мужчину опросили правоохранители. Стражам порядка он пояснил, что в произошедшем никто не виноват, а он просто хотел, чтобы «голова дышала», поскольку у него заложен нос.

Уже в больнице пострадавший спокойно общался с медиками и даже шутил. Потом он попросил их вытащить из его головы нож, потому что тот ему мешал. Как выяснилось позднее, мужчина родился в Донецке, стоит на учете у психиатра.