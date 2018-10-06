В Совфеде отговаривают Израиль использовать F-35 против С-300 в Сирии. «Лучше не проверять»

Израилю посоветовали не проверять возможности американских истребителей F-35 против российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирии. Об этом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич написал на своей странице в Facebook 6 октября.

«Как известно, основной критерий истинности того или иного утверждения — практика. Но в данном случае лучше не проверять», — написал российский сенатор.

Клинцевич надеется, что заявления Израиля об использовании истребителей в Сирии останется только риторикой. В противном случае, по его словам, это станет серьезной ошибкой.

С заявлением, что российские зенитные комплексы С-300 не скажутся на эффективности израильских ВВС выступил министр регионального сотрудничества страны Цахи Ханегби. Он подчеркнул, что на балансе армии находятся стелс-истребители пятого поколения F-35, которые не отслеживаются зенитными комплексами. При этом он не исключил, что ударами с воздуха переданные Сирии зенитные комплексы могут быть уничтожены.

Россия отправила в Сирию четыре пусковых установки С-300. Поставка ЗРК вызвана инцидентом, произошедшим в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы ПВО, отслеживавшая израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

В мае Израиль уничтожил сирийский зенитный ракетно-пушечный комплекс российского производства «Панцирь-С1».

В том же месяце Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении F-35 Lightning II. Всего Израиль заказал у США 50 истребителей F-35A Lightning II, которые после доработки получили название F-35I Adir.