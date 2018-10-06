Глава Еврокомиссии не намерен ругаться с Россией из-за ОЗХО и призвал всех сохранять спокойствие

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью австрийской газете Der Standard 6 октября заявил, что не готов портить отношения с Москвой из-за попытки взломать Wi-Fi ОХЗО, в которой подозревают россиян.

Политик сообщил, что не хочет ругаться с Россией, несмотря на то, что накануне опубликовал официальное сообщение, в котором критикуется ситуация в Нидерландах.

Юнкер призвал стороны конфликта сохранять спокойствие, а европейские государства из соображений безопасности поддерживать диалог с Москвой.

Накануне Нидерланды объявили о высылке из страны четверых граждан России, которых заподозрили в попытке взломать Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Их называют сотрудниками ГРУ. В качестве доказательства своей версии голландские власти рассказали о найденном у одного из задержанных россиян чеке за поездку на такси. Маршрут начинался в Главном управлении Генштаба ВС РФ и заканчивался в московском аэропорту.

Попытку взлома сети ОХЗО голландские спецслужбы предотвратили при помощи британских коллег. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что доверяет сделанному Лондоном и Амстердамом заявлению о причастности российских спецслужб к попытке осуществить кибератаку в Гааге.