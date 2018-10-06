В Петербурге принудительно сносят последние летние террасы. Медлительные собственники кафе заплатят штраф

Последние летние террасы сносят в Петербурге 6 октября. В рейд вышли специалисты комитета по контролю за городским имуществом.

Как пояснили «Фонтанке» в комитете, владельцы кафе и ресторанов должны были убрать тенты, столики и железные конструкции до 1 октября.

Подчинились правилам не все. Так, в принудительном порядке пришлось сносить террасу кафе на Малой Садовой, 3, и посадочные места заведения на Колокольной, 16. Владельцы точек общественного питания заплатят штраф за опоздание.

Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по контролю за городским имуществом Андрей Коротков, основная масса предпринимателей все-таки убрала свои террасы вовремя. Промедление, помимо принудительного сноса, стоит денег. И если физическое лицо обяжут платить штраф от 5 до 20 тысяч рублей, то юридическим лицам придется отдать до 200 тысяч.