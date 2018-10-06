В Петербурге газовика обчистили на 1,2 миллиона рублей после поминок. От горя мужчина заболел

Распитие водки в подворотне после поминок стало для петербургского газовика фатальной ошибкой, из-за которой он лишился личных вещей и крупной суммы денег.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел еще вечером 20 сентября. Мужчина 48 лет поминал друга в кафе на углу Гражданского проспекта и Непокоренных. К вечеру он уже был изрядно подшофе, сел в маршрутку и поехал домой. По пути ему стало нехорошо, и работник нефтегазовой сферы решил подышать воздухом. Он вышел на остановке и приземлился на скамейку. Вдруг к нему подошел незнакомец и предложил выпить, а мужчина отказаться не смог. Новоиспеченные приятели пошли в подворотню дома 43/1 по Гражданскому проспекту, где к ним «на огонек» заглянули еще трое.

В какой-то момент главный герой отключился, а пришел в себя благодаря сигарете, которая прижгла руку. Новых знакомых не обнаружил и снова направился к остановке. Там-то мужчина и понял, что у него больше нет телефона и 30 тысяч наличными. Утром он хватился цепочки и осознал, что «друзья» украли и банковские карты, с которых злоумышленники сняли 1 160 000 рублей.

Потрясенный мужчина так расстроился, что заболел и обратился в полицию лишь 5 октября. Причиненный ущерб он оценил в 1 194 000 рублей.

Проводится проверка.