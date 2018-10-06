Фигуристка Загитова побила собственный мировой рекорд на соревнованиях в Японии

Олимпийская чемпионка игр 2018 года Алина Загитова получила 159,18 балла в произвольной программе на соревновании Japan Open. Российская спортсменка обновила мировой рекорд, превзойдя собственное достижение, установленное на турнире в Оберстдорфе в конце сентября. Тогда судьи оценили произвольную программу Загитовой в 158,50 балла, пишет 6 октября РБК.

Загитова выиграла произвольную программу, опередив японских фигуристок Каори Сакамоту и Сатоко Мияхару. Результат российской спортсменки помог сборной Европы, в составе которой она выступала, занять на соревнованиях второе место (в сумме команда набрала 558,14 балла). Первой стала сборная Японии с 621,14 балла, а на третьем месте оказалась команда Северной Америки, набравшая 516,45 балла.

В августе Международный союз конькобежцев аннулировал все мировые рекорды в фигурном катании. Это решение было принято после внедрения новой системы оценки уровня исполнения элементов спортсменами. С нового сезона прокаты фигуристов оценивают по шкале от минус пяти до пяти, а не от минус трех до трех, как это делалось ранее. Всем предыдущим рекордам в фигурном катании был присвоен статус исторических.