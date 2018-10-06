В Ингушетии пообещали разрешить протестовать из-за соглашения о границе с Чечней и не применять силу

В Ингушетии к выступающим против соглашения о границе с Чечней обещали не применять силу. А уже с 8 октября акция может стать легальной. Об этом 6 октября сообщает интернет-газета «Ингушетия» со ссылкой на участников протестов.

По словам участника несогласованной акции, накануне состоялись переговоры с участием представителей правоохранительных органов, полпредства президента в Северо-Кавказском федеральном округе, религиозных деятелей и организаторов митинга.

По итогам участники встречи достигли соглашения, что к протестующим не применят силу, а с 8 октября акция получит одобрение властей.

Накануне охрана главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова смогла вывезти его из Магаса, только начав стрелять в воздух, чтобы толпа расступилась.

Жители республики выступают против подписанного главами Ингушетии и Чечни соглашения, которое устанавливает новую административную границу между двумя регионами. Участники митинга считают, что на деле в пользу Чечни были отчуждены около 20 тысяч га.

Ситуация обострилась, когда в региональном парламенте проходило голосование депутатов по документу о новой границе. Официальные СМИ объявили о том, что соглашение депутаты поддержали большинством голосов. Некоторое время спустя сами парламентарии вышли к участникам акции протеста и рассказали, что большая часть проголосовала против.