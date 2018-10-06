В Петербурге задержали «налетчика-парикмахера». Мужчина с ножницами разбойничал по цветочным ларькам

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что на неделе он обнес три торговых точки, угрожая продавцам ножницами. Как стало известно «Фонтанке», взять предполагаемого разбойника удалось 5 октября.

Ночным «парикмахером» оказался 28-летний гражданин Узбекистана. В Петербурге он пребывал без регистрации. Полиции не удалось изъять у мужчины похищенные деньги. За два дня он, по всей видимости, успел их проесть или отправить родным.

По предварительной информации, в ночь на 3 октября мужчина совершил налет на два круглосуточных цветочных павильона и аптеку в районе станции метро «Московская». В совокупности из касс пропали всего лишь 16 500 рублей.