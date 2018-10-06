В Крыму назвали учения Украины в Азовском море «игрой в войнушку», но предостерегли от провокаций

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предостерег Киев от возможных провокаций в Азовском море из-за проведения в акватории учений ВС. Об этом 6 октября пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Все подразделения России, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьезны, что не допустят серьезных каких-то вещей с украинской стороны», — отметил Фикс.

Более того, он назвал «игрой в войнушку» учения украинских ВС в Азовском море.

Ранее стало известно, что часть акватории Азовского моря в районе украинского города Бердянска и поселка Ялта Донецкой области будет закрыта с 9 по 12 октября из-за военных учений Украины.

4 октября Киев заявил о планах усилить береговую охрану и авиацию в Азовском море, объяснив это агрессией со стороны России. Украинский президент Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, обвинил Россию в намерении оккупировать Азовское море.