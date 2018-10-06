После ДТП с 13 погибшими под Тверью задержали директора компании-перевозчика

Директор компании-перевозчика ООО «ТрансАвто» задержан после ДТП под Тверью, в котором погибли тринадцать человек. Об этом 6 октября сообщил Следственный комитет России.

Директора задержали в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с ним проводятся следственные действия, рассказали в СК.

По данным следствия, 5 октября на 24 километре автодороги Тверь – Ржев, неподалеку от деревни Некрасово, со стороны города Старицы по направлению к Твери водитель микроавтобуса «Форд Транзит» совершил столкновение с автобусом «ЛиАз». По предварительной информации, водитель не успел завершить маневр и оказался на встречной полосе.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений погибли 13 человек, из них 12 пассажиров микроавтобуса марки «Форд Транзит» и его водитель. Выжил один пассажир «Форда». В «ЛиАзе» пострадали водитель и пассажир.