Разведка Нидерландов похвалила ГРУ за профессионализм. «Настоящая угроза»

Руководитель службы разведки и безопасности Нидерландов Онно Айкелсхайм в интервью Reuters 6 октября заявил, что российское Главное разведывательное управление является одной из лучших спецслужб в мире.

Айкелсхайм сообщил, что не любит рейтинги, но ГРУ находится на верхних позициях в сфере разведки. При этом глава голландской спецслужбы назвал российских коллег "настоящей угрозой".

Ранее власти Нидерландов объявили о высылке четверых россиян с дипломатическими паспортами: Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина. Весной 2018 года россияне, по версии голландских спецслужб, якобы попытались взломать сеть Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО). Организацию попытки взлома Нидерланды приписывают ГРУ (официальное название – Главное управление Генерального штаба ВС РФ).

Российское внешнеполитическое ведомство в ответ на высылку заявило, что "западная шпиономания набирает обороты".

Попытка взлома Wi-Fi ОХЗО расследуется в привязке к делу об отравлении в Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.