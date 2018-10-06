Украина согласилась сыграть в футбол с Россией, но только после матча со «сборной планеты Марс»

Федерация футбола Украины (ФФУ) резко ответила на предложение организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России. В Киеве пообещали сыграть, но только после того, как состоится игра с представителями футбольной команды с Марса.

«Товарищеский матч Украина – Россия в ближайшее время? Действительно? Да, но при нынешних условиях только после матча сборная Украины – сборная планеты Марс!» — написала ФФУ на своей странице в Facebook.

Sport for all предложила сборным России и Украины провести товарищеский матч на нейтральной территории. По мнению организации, это поможет наладить дружественную атмосферу между странами.

Как добавляет телеканал 360, Украину не первый раз тянет «в космос». Ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак пообещал разработать «ракету до Москвы». Он сказал, что Киев уже достиг возможности создать ракету в полторы тысячи километров. «А полторы тысячи километров — это уже ракета, которая может достать до Москвы», — резюмировал специалист.