Financal Times утверждает, что хакеры ГРУ взломали мусульманский телеканал

Хакеры на несколько недель получили доступ ко всей внутренней информации британского телеканала для мусульман Islam Channel летом 2015 года. Издание Financal Times в материале от 6 октября утверждает, что они якобы сотрудничали с Главным управлением Генштаба вооруженных сил России.

О взломе британской газете рассказал представитель телеканала. По его словам, хакеры полностью контролировали Islam Channel. Сотрудники канала не могли отправлять и получать электронные письма.

О произошедшем руководство канала уведомило министерство внутренних дел Великобритании. Изучив ситуацию, правоохранители пришли к выводу, что хакерскую атаку такого уровня не могли организовать частные лица, взлом осуществили на государственном уровне.

Последствия кибератаки телеканал устранял в течение нескольких месяцев.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон намерен усилить подготовку к борьбе с угрозами российских кибератак.

Два дня назад руководством США и Нидерландов был представлен отчет о расследовании деятельности четырех граждан России, которых в апреле этого года выслали из Гааги якобы после неудачной попытки взломать Wi-Fi организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Согласно представленной Вашингтоном версии, с декабря 2014 по май 2018 года хакеры взламывали Wi-Fi организаций, чья деятельность затрагивала российские интересы, и предположительно осуществляли кампании по дезинформации.