В Петербурге угнали три машины общей стоимостью 16,5 миллиона рублей

Минувшая пятница стала урожайной для угонщиков в Петербурге. Хозяева не нашли свои дорогие машины на стоянках и занялись активным поиском «миллионов на колесах».

Как стало известно «Фонтанке», 5 октября после обеда в Красногвардейском районе пропажу своего черного «Ленд Крузера 200» обнаружил директор московского предприятия. Автомобиль он оставил на Индустриальном проспекте. Ущерб топ-менеджер оценил в 7 миллионов 700 тысяч рублей.

Примерно в это же время в пятницу своей дорогой иномарки лишился петербуржец. В последний раз мужчина видел свой черный «Кадиллак Эскалейд» в районе дома №23 по Боткинской улице, где оставил машину всего на час. 60 минут без присмотра стоили автомобилисту 3 миллионов 875 тысяч рублей.

По обоим фактам проводятся проверки.

Еще один петербуржец не нашел у кафе на Туристской улице свой «БМВ 730» за 5 миллионов рублей, тоже черного цвета. Иномарку угнали вечером. Интересно, что она была не на ходу. Чуть ранее владелец оставил попытки ее завести и бросил на парковке. По иронии судьбы, именно тот участок, на котором стоял «БМВ 730», не попал в обзор камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело о краже.