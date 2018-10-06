В Петербурге у ТРЦ «Галерея» задержали реконструктора. В машине нашли корпус гранаты и макеты револьверов

В Петербурге полицейские задержали реконструктора за корпус гранаты и макеты револьверов. Сотрудников правопорядка вызвали охранники ТРЦ «Галерея» – их напугала бутафория, которую они разглядели через стекло припаркованного автомобиля.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 5 октября охранники торгового центра на Лиговском проспекте увидели в салоне припаркованной «Газели» гранату. Они тут же позвонили в полицию. Приехавший наряд установил, что предмет является корпусом от учебной гранаты РГД-5. Также в ходе осмотра из салона автомобиля изъяли 12 цилиндров бутылочной формы, один металлический цилиндр, два страховых механизма, три предохранительных скобы и два макета револьверов. Владельца бутафорского оружия задержали.

По данным «Фонтанки», автомобиль принадлежит 30-летнему реконструктору, который увлекается не только оружием, но и ретроавтомобилями. Проводится проверка.