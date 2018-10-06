Экс-главу Евротоннеля столкнули под поезд в метро Лондона. Полиция Британии показала видео

Бывшего главу Евротоннеля, 91-летнего Роберта Мальпаса столкнули на рельсы метро в Лондоне. Как сообщает 6 октября BBC News, мужчину спас один из свидетелей, который прыгнул на платформу и помог Мальпасу всего за минуту до прибытия поезда. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, запись опубликована в YouTube на канале Транспортной полиции Британии.

Экс-глава Евротоннеля получил черепно-мозговую травму и перелом тазовой кости.

Злоумышленник – мужчина в черной одежде с капюшоном – также попал на кадры. Его оперативно задержали. Им оказался 46-летний страдающий шизофренией Пол Кроссли. Отмечается, что подобные вещи он совершает не впервые.

Суд признал его виновным в покушении на убийство двух лиц. На процессе он объяснил свои действия тем, что просто не выспался и из-за этого у него было желание кого-то убить.