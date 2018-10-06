Конор и Хабиб ответят за базар. Уже сегодня ночью

Долларовые миллиардеры из Дагестана под следствием, ирландцы-предатели, убивающие ирландцев, и миролюбивый Кадыров: «Фонтанка» рассказывает о том, как бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым вышел за рамки простого спорта.

коллаж "Фонтанки"

В ночь с субботы на воскресенье в США в пригороде Лас-Вегаса состоится бой по правилам смешанных единоборств (MMA) между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым (Россия) и экс-чемпионом Конором Макгрегором (Ирландия). Этого поединка ждали три года. Оба – в списке лучших бойцов современности, но, помимо чисто спортивного интереса, вокруг противостояния Хабиба и Конора в последнее время все больше безумия и личной ненависти. За последнюю неделю градус злости вырос до максимального уровня. Организаторы ждут рекордных прибылей.

Кто такой Конор Макгрегор

Есть разные мнения, лучший ли он боец MMА в мире, но то, что самый яркий, – без вопросов. Конору 30 лет. На его счету 21 победа и три поражения. У Конора зрелищная манера ведения боя. Ирландец отлично работает в стойке, благодаря чему 18 раз отправлял соперника в нокаут. Он действительно здорово боксирует по меркам смешанных единоборств.

Обожают Конора не только за это. Он умеет делать шоу, как во время боев, так и вокруг них. Макгрегор истинный мастер треш-тока. Каждая пресс-конференция, контрольное взвешивание, дуэль взглядов с участием Конора превращаются в зажигательное представление. Ирландец делает все, чтобы максимально взбесить своего соперника и максимально подогреть интерес публики к их противостоянию. «Целуй мои ноги, нацист!» – заявил Макгрегор однажды своему будущему оппоненту – немцу Деннису Зиферу. В эпоху всеобщей толерантности зрители очень ценят такие вещи.

Макгрегор – бесспорный лидер MMA по покупкам платных трансляций в системе pay-per-view. Бои ирландца занимают три первых места в числе самых кассовых боев в истории смешанных единоборств. Лидирует чемпионский поединок Макгрегора против Нейта Диаса в 2016 году, трансляцию которого купили 1,65 млн человек.

Последние два года Макгрегор боев по MMA не проводил. Это связано с поединком по правилам бокса против Флойда Мейвезера в 2017. Подготовка к нему заняла почти год, еще почти год Конор отходил от него. Оба умеют наговорить гадостей сопернику и задрали планку по продвижению боя на небывалую высоту. Ирландец ожидаемо проиграл. Каким бы хорошим боксером для MMA он ни был, но против бывшего чемпиона мира шансов у него не было. Впрочем, компенсация за подорванное здоровье была достойной: Конор заработал 85 млн долларов. За время простоя он лишился двух титулов чемпиона UFC. Один из них он и попробует вернуть в бою с Хабибом, который станет первым после возвращения.

Хабиб Нурмагомедов

Ровесник Конора. Родом из селения Сильди Цумадинского района Дагестана. С детства тренировался под руководством своего отца Абдулманапа Нурмагомедова. Финалист чемпионата России, обладатель Кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою, чемпион России, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по панкратиону. Выступает в UFC с 2012 года. На его счету 26 боев, и все победные – впечатляющая статистика для современного MMA. Не нокаутер: всего восемь боев завершил нокаутами, еще в восьми соперники сдавались сами. Гораздо сильнее в партере, что вообще характерно для спортсменов с Кавказа, где сильны традиции вольной борьбы. Он долго и не без проблем шел к титулу чемпиона UFC в легком весе. Еще в 2014 году начались серьезные разговоры о возможном проведении чемпионского боя, но из-за двух подряд травм (разрыв крестообразных связок колена и перелом ребра) Хабиб выбыл на два года. После второй травмы стоял вопрос о завершении карьеры, но Нурмагомедов решил продолжить драться.

В 2016 россиянин должен был встретиться с действующим чемпионом UFC Эдди Альваресом, и глава промоушена Дэйна Уайт даже подтвердил это в своих соцсетях. Но внезапно ситуацию переиграли, и было объявлено, что Альварес будет защищать свой титул против Конора Макгрегора.

«В то время, когда я подписывал контракт с UFC, это ещё был спорт, щас это перешло в шоу, или как это назвать, я не знаю. Единственное, что меня держит в этом … так называемом спорте – это то, что я не хочу останавливаться на полпути, этому меня не учили. Я продолжу идти», – прокомментировал тогда ситуацию Нурмагомедов (орфография и пунктуация авторские. – Прим. ред.).

С этого момента противостояние Конора и Хабиба перешло в иную плоскость. Пока Конор ругался с Мейвезером и считал миллионы, полученные от боя с ним, Нурмагомедов наконец достиг своей цели, став чемпионом UFC. Однако перед этим было несколько сорванных боев, самым громким из которых стал поединок против Тони Фергюсона: перед контрольным взвешиванием Хабиб был госпитализирован в плохом состоянии – сказалась многодневная сгонка веса, чтобы попасть в нужную весовую категорию. Примерно с этого момента Хабиб начал терять популярность в России, где откровенно смеялись над дагестанцем из-за того, что тот позволил себе съесть тирамису в период сгонки.

Дальше был скандал с бездомным в Америке, которого Хабиб вместе с братом за деньги заставлял отжиматься.

Во время одного из интервью Нурмагомедов попросил Путина выпустить дагестанского миллиардера Зиявуддина Магомедова, находящегося под следствием. Это тоже не прибавило очков бойцу.

Последней каплей, которая окончательно отвернула от Нурмагомедова часть любителей MMA в России, стал конфликт с Тимати и Егором Кридом: боец в резкой форме высказался против выступления рэперов в Дагестане. После этого музыкантам стали поступать угрозы жизни и здоровью. Им пришлось отменить выступление. Тимати в своем инстаграме написал, что Хабиб не имеет права указывать им, где давать концерты, боец ответил еще жестче: «Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что – нет. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана. Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят».

История конфликта с Макгрегором

Весь этот конфликт опять же затеял Хабиб. Еще на пути к своему чемпионству Нурмагомедов всячески задирал Конора, который тогда обладал титулом. Цель была ясна: разозлить и спровоцировать на бой. Например, он называл Макгрегора «цыпленком» и «макчикеном». 6 апреля 2018 года в лобби одного из американских отелей Хабиб с толпой друзей зажал в углу бойца Артема Лобова, известного своей дружбой с Конором, и отвесил тому унизительную пощечину. На следующий день Макгрегор решил научить дагестанца хорошим манерам и вместе с двумя десятками друзей напал на автобус Нурмагомедова. Хабиб на призывы Конора не ответил и даже не вышел из автобуса.

Последняя совместная пресс-конференция перед боем лишила каких-либо иллюзий о том, что ребята просто веселились. Макгрегор разошелся так, что оскорбил отца Хабиба. Это было уже явно за гранью. Хабиб сразу не нашел достойного ответа, лишь обозвав соперника алкоголиком. Уже позже и заочно Хабиб сказал, обратившись к ирландским фанатам Макгрегора: «Конор говорит о том, что он дерется против Англии, но его дед был в английской морской пехоте. И он убивал ваших людей. А теперь вы поддерживаете его. В субботу ночью я это изменю».

Где смотреть

В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции 7 октября в 5:00 по московскому времени.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»