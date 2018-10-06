На взвешивании Макгрегор ударил Нурмагомедова. Рэпер Дрэйк выразил поддержку ирландцу

Известный канадский рэп-исполнитель Дрэйк, завернувшись в ирландский флаг, сопровождал на церемониальное взвешивание экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, сообщает 6 октября Sports.ru.

Взвешивание не обошлось без инцидентов. В ходе церемонии ирландский боец, не обратив внимания на предостережение главы UFC Дэйна Уайта, ударил Хабиба Нурмагомедова по руке и замахнулся на соперника ногой.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором в рамках турнира UFC 229 состоится в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Спортивное мероприятие начнется в воскресенье, в 7 часов утра по московскому времени. Нурмагомедову предстоит защитить титул абсолютного чемпиона турнира в легком весе.

На счету российского бойца 26 побед, из которых 16 Нурмагомедов завершил нокаутом. Макгрегор выиграл 21 бой, нокаутировав соперников 18 раз.